南亞科、鈺創 合攻AI記憶體

南亞科（2408）昨（7）日與鈺創共同宣布將合資成立AI記憶體設計服務公司，南亞科與鈺創持股分別為80%、20%，投資金額達5億元。

雙方宣布，為因應新興AI邊緣運算市場快速發展，結合雙方資源與專業技術，運用南亞科的先進製程與產能，提供高附加價值、高效能、低功耗的客製化超高頻寬記憶體解決方案，拓展AI邊緣運算的多元應用商機。

南亞科總經理李培瑛今年初曾表示，高頻寬記憶體（HBM）發展首要目標並非搶進三大廠寡占的資料中心AI伺服器HBM3、HBM3E，或回頭做HBM2市場，主要是瞄準客製化產品。

他看好AI從雲端下放到終端產品之後，需要更多客製化的HBM。南亞科預計2026年底與合作夥伴推出HBM新產品，主要針對AI PC、手機、機器人、汽車等終端應用 。