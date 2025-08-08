南亞科、鈺創 合攻AI記憶體

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

南亞科（2408）昨（7）日與鈺創共同宣布將合資成立AI記憶體設計服務公司，南亞科與鈺創持股分別為80%、20%，投資金額達5億元。

雙方宣布，為因應新興AI邊緣運算市場快速發展，結合雙方資源與專業技術，運用南亞科的先進製程與產能，提供高附加價值、高效能、低功耗的客製化超高頻寬記憶體解決方案，拓展AI邊緣運算的多元應用商機。

南亞科總經理李培瑛今年初曾表示，高頻寬記憶體（HBM）發展首要目標並非搶進三大廠寡占的資料中心AI伺服器HBM3、HBM3E，或回頭做HBM2市場，主要是瞄準客製化產品。

他看好AI從雲端下放到終端產品之後，需要更多客製化的HBM。南亞科預計2026年底與合作夥伴推出HBM新產品，主要針對AI PC、手機、機器人、汽車等終端應用 。

AI 南亞科 記憶體

延伸閱讀

三星年底停供DDR4計畫喊卡 華邦電、南亞科、威剛等股價齊挫

三星不停供DDR4 台廠警戒 報價恐面臨反轉壓力

凌航6日上市 聚焦記憶體

SK海力士第2季獲利 創高

相關新聞

台積股價飆 市值突破30兆 設備夥伴同步激昂

美國總統川普欽點台積電將可豁免半導體銷美100%關稅，市場用力按讚，激勵台積電昨（7）日股價開高走高，終場大漲逾4.8%...

英業達7月合併營收月減13% 探五個月低點

英業達（2356）昨（7）日公告7月合併營收544.21億元，月減13.99%，年減2%，受匯率因素影響，加上前一個月逢...

大摩：DRAM首選華邦電

摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，目前觀察到特殊型DRAM和NOR快閃記憶體近期價格趨勢正向發展，台廠中看好華邦電（2...

南亞科、鈺創 合攻AI記憶體

南亞科（2408）昨（7）日與鈺創共同宣布將合資成立AI記憶體設計服務公司，南亞科與鈺創持股分別為80%、20%，投資金...

奇鋐、富世達 7月營收登頂

散熱大廠奇鋐（3017）與子公司富世達昨（7）日公告上月業績，均受惠AI伺服器水冷需求火熱，帶動產品出貨暢旺，7月營收雙...

大摩力挺 台積目標價喊1,388

台積電將豁免美國半導體關稅，摩根士丹利證券（大摩）最新報告認為，台積電在美布局將有助降低政策風險，維持「優於大盤」評等及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。