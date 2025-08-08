大摩：DRAM首選華邦電

摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，目前觀察到特殊型DRAM和NOR快閃記憶體近期價格趨勢正向發展，台廠中看好華邦電（2344）有望受惠，列為「首選」，目標價維持30元，愛普*下半年將維持強勁成長，目標價從390元上調至415元，維持「優於大盤」。

大摩表示，華邦電部分，DDR4 20奈米製程在第2季營收貢獻持續上升。預期從第3季起，DDR3、DDR4價格開始上漲，有望延續至2026年；16奈米CMS製程預計今年進入條件量產，並於2026年開始出貨。CUBE方面，將在2026年下半年開始貢獻營收，並在2028年占CMS營收的40-50%。

NOR快閃記憶體方面，大摩認為，華邦電來自45奈米NOR營收貢獻持續成長，SLC NAND則會在2025年下半年持續漲價；需求成長主要來自車用、穿戴式裝置與伺服器等應用。24奈米SLC NAND製程已開始初期出貨，並將在2026年開始貢獻。

大摩指出，華邦電記憶體產能利用率在2025年第2季提升至約90%，預期今年全球記憶體資本支出約48億元，其中70%為前段製程設備資本支出。且正進行Flash產能擴張與CMS製程升級，高雄廠目前月產能為15,000片晶圓。

愛普*方面，大摩表示，預期IoTRAM與S-SiCap將在2025年下半年逐季成長，有望延續至2026年。儘管S-SiCap目前對毛利率構成短期壓力，但對毛利率回升至正常水準仍具信心。

VHM方面，大摩指出，愛普*今年贏得首個非加密領域邊緣AI的VHMStack專案，並預期將於2028年量產。另外還有數個專案正與客戶討論規格，量產時程需再二到三年。

大摩指出，預期愛普*S-SiCap量產帶來的動能將持續，且DDR3報價環境也正改善。由於銷售展望強勁，因此上調目標價。