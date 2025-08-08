英業達7月合併營收月減13% 探五個月低點

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

英業達（2356）昨（7）日公告7月合併營收544.21億元，月減13.99%，年減2%，受匯率因素影響，加上前一個月逢季底拉貨效應，營收探近五個月低點；前七月合併營收3,980.32億元，年增17%。

英業達7月筆電出貨量170萬台，月減19%，與去年同期持平。英業達指出，部分筆電客戶考量關稅因素，已於第2季提前拉貨，墊高基期。

展望本季，英業達預估，伺服器出貨量還是會持續成長，但上、下半年產品組合不同，上半年以機櫃為主，下半年伺服器主機板（L6）出貨較多，雖然產品組合影響平均銷售單價，但整體出貨量還是會比去年成長，且今年上半年AI伺服器占伺服器營收比重已達約四成。

筆電方面，英業達預估，今年出貨量仍有個位數成長；穿戴式裝置下半年需求估將升溫。

營收 貨量 英業達

英業達7月合併營收月減13% 探五個月低點

