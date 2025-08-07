毅嘉法說會／上半年 EPS 賺1.26元 看好全年營收成長

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

機構件廠毅嘉（2402）7日召開法說會，第2季每股純益0.68元，較首季每股純益0.58元、去年同期每股純益0.6元雙雙成長，累計上半年每股純益1.26元；執行長曾恭勝指出，從目前在手訂單來看，全年營收更勝去年。

曾恭勝進一步表示，第2季雖然有新台幣匯率影響，但因關稅戰因素，部分客戶提前拉貨，因此營運動能還算不錯，以目前訂單能見度來看，第3季接單約略與第2季持平。

毅嘉今年第2季稅後純益2.07億元，季增18.2%、年增14.4%，每股純益0.68元。展望未來，曾恭勝指出，公司馬來西亞二廠一期投資1億美元，產品應用為資料通訊、智慧座艙、儲能BMS，預估10月開始量產，而二期土地已取得，產品訂單規劃中，目標是積極擴大馬來西亞生產基地，預期2030年馬來西亞廠的營收占整體營收比重逾40%，藉此擴大海外營運動能。

