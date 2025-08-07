快訊

普發一萬元在10月底執行完畢 官員坦言：民眾領取需要時間

iPhone新機受牽連？印度吞美國50%關稅 知情人士曝蘋果生產計畫

台積豁免就安心？川普擬對半導體課100%關稅 彭博：恐重創台灣經濟

聯強財報／第2季 EPS 0.79元 獲利季減28%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

聯強（2347）7日公布2025年第2季財報，合併營收933億元，受到台幣大幅升值的影響，較去年同期下滑7%。稅後純益13.15億元，季減28.02%、年減27.98%，每股純益（EPS）為0.79元。累計今年上半年，營收1,847億元，稅後淨利31億元，每股盈餘1.88元。

第2季聯強四大核心業務整體表現穩健，商用加值業務創歷年同期次高，其中AI伺服器與雲端服務等主要產品持續向上成長。資訊消費業務整體小幅下滑，其中輝達（NVIDIA）新一代顯卡及任天堂Switch 2等新品上市，推升電競與遊戲主機銷售；個人電腦亦有成長；周邊設備與智慧裝置銷量則明顯下滑。通訊業務創7年來同期新高，主要受惠新產品引進與Apple手機需求增加。半導體業務因市場需求回歸常態，營收出現較大幅度的修正。

在獲利部分，受惠產品組合優化、商用加值業務比重持續提高，第2季毛利率提升11個基點至4.31%，毛利額為40億元。營業費用因本季大幅提列高風險應收帳款的備抵，較去年增加21%，使得營業淨利下滑至14億元，較同期減少32%。在投資收益部份，來自泰國、越南以及印度、中東/非洲等合資事業的獲利表現亮眼，推升整體投資收益大幅成長78%。第2季稅前淨利20億元、稅後淨利13億元，分別較去年同期減少22%與28%。每股盈餘0.79元。

累計2025年上半年，合併營收1,847億元，下滑9%。毛利80億元，下滑7%。營業費用增加11%，使得營業淨利年減25%，來到33億元。稅前淨利44億元、稅後淨利31億元，分別較去年同期減少17%與22%。上半年每股盈餘為1.88元。

營收

延伸閱讀

漢來財報／上半年 EPS 6.15元 配合商場進度七家店延至明年第1季開

智冠 上半年EPS 4.15元

新普 第2季EPS 5.65元

環宇 上半年EPS -0.57元

相關新聞

英業達營收／7月544億元、創歷史同期次高 後市可期

代工大廠英業達（2356）7日公告7月合併營收544.21億元，月減14%，年減2%，但單月表現仍刷新歷史同期次高紀錄，...

南電上半年EPS 0.03元 富喬0.27元

PCB載板廠商南電（8046）昨（6）日公布財報，因匯兌損失干擾，第2季較首季與去年同期轉虧，每股淨損0.29元，上半年...

聯詠第3季不旺 業績看淡

驅動IC大廠聯詠（3034）與筆電觸控IC大廠義隆昨（6）日舉行法說會。聯詠釋出旺季不旺，第3季業績將季減的展望；義隆則...

文曄第3季單季營運 挑戰新高

半導體通路商文曄（3036）昨（6）日召開法說會釋出旺季的營運展望，估計本季業績季增近一成至15%左右。法人依照其營收預...

凌航轉上市 首日漲15%

記憶體模組廠凌航（3135）昨（6）日以承銷價28元轉上市，首日開出紅盤，在台股震盪走弱下逆風高飛，終場上漲15.54%...

研華接單強勁 第3季看增兩位數

工業電腦龍頭研華（2395）昨（6）日舉行法說會，展望第3季，董事長劉克振指出，接單強勁，預估北美及歐洲市場皆有雙位數成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。