聯強財報／第2季 EPS 0.79元 獲利季減28%

聯強（2347）7日公布2025年第2季財報，合併營收933億元，受到台幣大幅升值的影響，較去年同期下滑7%。稅後純益13.15億元，季減28.02%、年減27.98%，每股純益（EPS）為0.79元。累計今年上半年，營收1,847億元，稅後淨利31億元，每股盈餘1.88元。

第2季聯強四大核心業務整體表現穩健，商用加值業務創歷年同期次高，其中AI伺服器與雲端服務等主要產品持續向上成長。資訊消費業務整體小幅下滑，其中輝達（NVIDIA）新一代顯卡及任天堂Switch 2等新品上市，推升電競與遊戲主機銷售；個人電腦亦有成長；周邊設備與智慧裝置銷量則明顯下滑。通訊業務創7年來同期新高，主要受惠新產品引進與Apple手機需求增加。半導體業務因市場需求回歸常態，營收出現較大幅度的修正。

在獲利部分，受惠產品組合優化、商用加值業務比重持續提高，第2季毛利率提升11個基點至4.31%，毛利額為40億元。營業費用因本季大幅提列高風險應收帳款的備抵，較去年增加21%，使得營業淨利下滑至14億元，較同期減少32%。在投資收益部份，來自泰國、越南以及印度、中東/非洲等合資事業的獲利表現亮眼，推升整體投資收益大幅成長78%。第2季稅前淨利20億元、稅後淨利13億元，分別較去年同期減少22%與28%。每股盈餘0.79元。

累計2025年上半年，合併營收1,847億元，下滑9%。毛利80億元，下滑7%。營業費用增加11%，使得營業淨利年減25%，來到33億元。稅前淨利44億元、稅後淨利31億元，分別較去年同期減少17%與22%。上半年每股盈餘為1.88元。