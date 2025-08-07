瀚荃財報／第2季 EPS 0.43元 伺服器網通產品需求持續向上

瀚荃（8103）7日公布第2季營收為8.5億元，季增15%，年增6%。第2季毛利率達37%，較第1季34%提升，上半年毛利達36%，主要受惠產品組合優化，其次小部分受惠於下腳料處分收益挹注。第2季營業利益達1.4億元，上半年為2.06億，年增24%。但由於新台幣升值吃掉稅前淨利四成，另外，第2季有未分配盈餘稅與海外盈餘匯回課稅影響，致使第2季稅後淨利為0.39億元，較去年第2季減少66%，每股盈餘為0.43元。

瀚荃2025年上半年來自伺服器及網通的產品已占瀚荃營收35%，年增達雙位數成長，目前已成為公司最大的核心業務。在資料中心電力建置的產業趨勢下，瀚荃上半年在AI相關產品成長較去年上半年成長1倍。除電源相關產品如電源供應器（PSU），今年在伺服器主板(Compute Tray)連接器成長也呈倍數增加。

隨著算力即電力的產業趨勢及AI Server發展將會走向多GPU 與CPU的架構，需要更多降壓、供電接口等。未來電源密集度提升的趨勢下驅動AI伺服器電力成為公司核心業務。

工業電子方面，包括自動控制裝置、設備、POS系統及風力發電等，主要動能為終端去化庫存完畢需求復甦及新專案貢獻。光電產業因韓系客戶受關稅影響訂單實際拉貨狀況不理想，成長不如預期。NB及消費電子領域受市場需求疲弱影響，表現為個位數成長。車用電子因產品開發長期且市場波動占整體呈現持平。

瀚荃持續優化中國大陸與東協廠區產能結構。將關閉中國大陸華中安徽廠區，將東莞廠房整併以提高AI相關零組件客戶需求之產能，新廠預計於2027年啟用。東協廠由於具備人工成本低、就近供給越南客戶半成品等優勢，因應客戶對非中國大陸產能需求持續之增加。