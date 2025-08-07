融程電營收／7月3.86億元、月增15.6% 創新高

工業電腦廠融程電（3416）7日公布2025年7月營收達新台幣3.86億元，月增15.6%，年增35.6%，年月營收續創歷史新高。累計2025年1至7月營收為新台幣20.14億元，年增16.7%，改寫歷史新高，預期國防軍工業務營收實現倍增，維持全年營收成長目標不變。

推動邊緣 AI 的產品創新，聚焦邊緣 AI 和機器人 GCS平台產業趨勢，並高效擴展智慧邊緣應用，加速多元領域在新一代 AI 應用普及，強化營運韌性與全球在地化市場的競爭力，在邊緣AI computer、國防軍工應用，和併購引擎帶動下擴展全球產業鏈，推出涵蓋硬體與軟體的邊緣運算電腦 (edge computer) 整體解決方案的技術和應用產品，延續強勁成長動能。

展望後市，持續強化在美布局，與加快歐洲的布局和整合，預期整合 EDGE AI 晶片算力和GPU的強固型平板、強固型GCS、強固型手持設備、強固型電腦與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源石化應用領域、GCS應用、食品加工自動化、國防，與公共安全。