快訊

普發一萬元在10月底執行完畢 官員坦言：民眾領取需要時間

iPhone新機受牽連？印度吞美國50%關稅 知情人士曝蘋果生產計畫

台積豁免就安心？川普擬對半導體課100%關稅 彭博：恐重創台灣經濟

融程電營收／7月3.86億元、月增15.6% 創新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠融程電（3416）7日公布2025年7月營收新台幣3.86億元，月增15.6%，年增35.6%，年月營收續創歷史新高。累計2025年1至7月營收為新台幣20.14億元，年增16.7%，改寫歷史新高，預期國防軍工業務營收實現倍增，維持全年營收成長目標不變。

推動邊緣 AI 的產品創新，聚焦邊緣 AI 和機器人 GCS平台產業趨勢，並高效擴展智慧邊緣應用，加速多元領域在新一代 AI 應用普及，強化營運韌性與全球在地化市場的競爭力，在邊緣AI computer、國防軍工應用，和併購引擎帶動下擴展全球產業鏈，推出涵蓋硬體與軟體的邊緣運算電腦 (edge computer) 整體解決方案的技術和應用產品，延續強勁成長動能。

展望後市，持續強化在美布局，與加快歐洲的布局和整合，預期整合 EDGE AI 晶片算力和GPU的強固型平板、強固型GCS、強固型手持設備、強固型電腦與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源石化應用領域、GCS應用、食品加工自動化、國防，與公共安全。

AI 營收 新台幣

延伸閱讀

CCL雙雄7月營收創高

台光電、中磊 四檔有戲

台股震盪應對川普關稅期限

AI 供應鏈進補 含輝ETF受惠深

相關新聞

英業達營收／7月544億元、創歷史同期次高 後市可期

代工大廠英業達（2356）7日公告7月合併營收544.21億元，月減14%，年減2%，但單月表現仍刷新歷史同期次高紀錄，...

南電上半年EPS 0.03元 富喬0.27元

PCB載板廠商南電（8046）昨（6）日公布財報，因匯兌損失干擾，第2季較首季與去年同期轉虧，每股淨損0.29元，上半年...

聯詠第3季不旺 業績看淡

驅動IC大廠聯詠（3034）與筆電觸控IC大廠義隆昨（6）日舉行法說會。聯詠釋出旺季不旺，第3季業績將季減的展望；義隆則...

文曄第3季單季營運 挑戰新高

半導體通路商文曄（3036）昨（6）日召開法說會釋出旺季的營運展望，估計本季業績季增近一成至15%左右。法人依照其營收預...

凌航轉上市 首日漲15%

記憶體模組廠凌航（3135）昨（6）日以承銷價28元轉上市，首日開出紅盤，在台股震盪走弱下逆風高飛，終場上漲15.54%...

研華接單強勁 第3季看增兩位數

工業電腦龍頭研華（2395）昨（6）日舉行法說會，展望第3季，董事長劉克振指出，接單強勁，預估北美及歐洲市場皆有雙位數成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。