采鈺法說會／第2季營收季增年減 影像感測器撐盤、匯率成拖累主因

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

光學元件製造廠采鈺（6789）7日召開第2季法說會並公布財務報告，財務長陳恒真指出，儘管產品出貨穩定、整體需求較首季回溫，但因新台幣快速升值，美元兌台幣平均匯率由32.9升至31元，導致匯損壓力顯現，使第2季營收與獲利表現受限。

陳恒真表示，儘管匯率不利，但主要產品線如影像感測器（CIS）需求穩定，營收占比達76%，較上季與去年同期各成長1與11個百分點，成為主要成長動能；微型光學元件（DOE / WLO）占比為22%，季持平但年減10個百分點。

從應用別來看，行動裝置應用仍為營收主力，占比74%，但年減8個百分點，反映市況仍有調整壓力；車載與安控應用則逆勢成長，營收占比分別為16%與10%，皆年增4個百分點。

采鈺第2季合併營收為22.19億元，季增2%、年減9.5%；毛利率為22.8%，季減1.7個百分點、年減6.8個百分點；營業利益為2.74億元，營益率12.3%，季減1個百分點、年減7.2個百分點；稅後純益為2.73億元，季增1.49%、年減35.6%；每股純益0.86元。

累計上半年營收43.9億元，年減3.7%；毛利率23.6%，年減1.5個百分點；營益率12.8%，年減2.2個百分點；累計上半年稅後純益為5.42億元，年減10.5%；每股稅後純益1.71元。

