宏齊財報／第2季匯損轉虧、每股淨損0.11元 展望下半年將優於上半年

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

LED封裝廠宏齊（6168）7日公布第2季財報，因認列匯兌損失導致單季轉虧，歸屬於母公司業主淨損2,205萬元，單季每股淨損為0.11元。不過，公司強調基本面並無變化，預期下半年營運將優於上半年。

宏齊第2季營收5.43億元，季增16.4%、年增10.5%；毛利率約25%，季減3.3個百分點、年增2.8個百分點。在獲利方面，營業利益424萬元，相較去年同期的虧損，成功由虧轉盈。然而，因業外匯損影響，使得單季稅後淨損2,659萬元，歸屬於母公司業主淨損2,205萬元，較去年同期由盈轉虧。

累計上半年營收10.1億元，年增6.2%；毛利率26.5%，年增1.7個百分點；歸屬於母公司業主淨損2,048萬元，每股淨損0.1元。

展望後市，宏齊表示對營運看法不變，看好Mini LED與紅外線（IR）雙引擎驅動下，今年成長動能顯著，預估旺季將自第3季末啟動。

法人看好，宏齊全年營收挑戰雙位數增長，整體毛利率表現也將優於去年，藉此擺脫利潤壓力並朝高值化發展。

