祥碩財報／上季營收季增35%創高、EPS達15元 全年展望持穩看增

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

高速傳輸IC設計廠祥碩（5269）7日公布第2季財報，單季合併營收達33.9億元，季增35.2%、年增61.1%，改寫單季新高。毛利率為52.3%，雖季減2.8個百分點，但年增0.2個百分點；營益率則提升至36.5%，季增6.5個百分點、年增4.5個百分點，展現良好營運槓桿效益。單季稅後純益達11.2億元，季減8.3%、年增19.8%，每股稅後純益15.02元。

累計上半年，祥碩合併營收達59億元，年增45.6%；毛利率為53.5%，年減2個百分點；營益率為33.7%，年增0.5個百分點；稅後純益為23.4億元，年增28.7%，每股稅後純益達31.41元。

展望後市，祥碩指出，在不計入併購子公司Techpoint貢獻的情況下，第3季營收仍可望優於第2季。公司強調，PCIe系列產品應用領域持續擴展，包括邊緣運算、AI電腦、工業電腦、監控系統與網路儲存伺服器等；而Techpoint車用產品已打入本田（Honda）供應鏈，後續也積極爭取豐田（Toyota）等日本車廠訂單，有望為營運挹注新成長動能。

祥碩 營收

