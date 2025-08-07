宏碁財報／第2季獲利季增110.6% EPS 達0​.36元

PC品牌大廠宏碁（2353）7日公布今年第2季財報，在匯率及關稅多重因素影響下，合併營收為新台幣665.32億元，季增8.5%，年對年持平；毛利為新台幣67.29億元，季增3.9%，毛利率10.1%；營業淨利新台幣7.34億元，營業淨利率1.1%；稅後淨利新台幣10.85億元，季增110.6%，單季EPS為新台幣0.36元。

宏碁2025上半年合併營收為新台幣1,278.7億元，年對年持平成長；毛利為新台幣132.07億元，毛利率10.3%；營業淨利新台幣17.73億元，營業淨利率1.4%；稅後淨利新台幣16億元，上半年EPS為新台幣0.53元。

宏碁將於9月3日於德國柏林舉行next@acer全球記者會，除了全產品線推出新品外，亦將發表橫跨硬體、軟體及服務的整合性AI解決方案。