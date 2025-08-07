艾笛森財報／第2季匯損轉虧、上半年 EPS -0.03元 通過集團內處分廠辦
LED封裝廠艾笛森（3591）7日公告2025年第2季財報，受新台幣匯率波動影響，單季由盈轉虧，每股淨損0.12元，寫下自2023年第1季以來單季首度虧損。累計上半年歸屬於母公司淨損擴大至443萬元，每股虧損0.03元。
艾笛森說明，第2季主要因新台幣急升，導致認列約3,700萬元的匯兌損失，為單季獲利急轉直下的主因。不過，公司認為新台幣急升已告一段落，後續匯率衝擊應會趨緩。為分散匯率風險，公司也積極開拓歐洲及中南美洲等不同地區市場。
艾笛森表示，上半年本業獲利為3,146萬元，優於2023年上半年的2,698萬元，但不如2024年上半年；若以稅後淨利來看，則是近5年來次低。
此外，艾笛森同日董事會也決議處分新北市中和區廠辦予旗下子公司艾特光電，交易總金額約2億元，預計將處分利益約1億元。艾笛森表示，此舉是考量集團資產配置與子公司營運需求，同時也看好艾特光電未來營運將持續成長。
展望未來，公司看好下半年車用市場將持續成長，相關業務都按計畫進行。在新業務布局方面，感測元件持續布局中，目前已陸續接觸新客戶，但因客戶認證期至少長達3個月，保守預估放量出貨將會在明年。此外，照明業務也持續朝不同地區應用發展。
