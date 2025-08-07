快訊

留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

晶片未在美國設廠將課100%重稅 KPMG示警四大變數未明

恐有規模5餘震！15:45規模6.2「隱沒型地震」 氣象署曝未來影響

艾笛森財報／第2季匯損轉虧、上半年 EPS -0.03元 通過集團內處分廠辦

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

LED封裝廠艾笛森（3591）7日公告2025年第2季財報，受新台幣匯率波動影響，單季由盈轉虧，每股淨損0.12元，寫下自2023年第1季以來單季首度虧損。累計上半年歸屬於母公司淨損擴大至443萬元，每股虧損0.03元。

艾笛森說明，第2季主要因新台幣急升，導致認列約3,700萬元的匯兌損失，為單季獲利急轉直下的主因。不過，公司認為新台幣急升已告一段落，後續匯率衝擊應會趨緩。為分散匯率風險，公司也積極開拓歐洲及中南美洲等不同地區市場。

艾笛森表示，上半年本業獲利為3,146萬元，優於2023年上半年的2,698萬元，但不如2024年上半年；若以稅後淨利來看，則是近5年來次低。

此外，艾笛森同日董事會也決議處分新北市中和區廠辦予旗下子公司艾特光電，交易總金額約2億元，預計將處分利益約1億元。艾笛森表示，此舉是考量集團資產配置與子公司營運需求，同時也看好艾特光電未來營運將持續成長。

展望未來，公司看好下半年車用市場將持續成長，相關業務都按計畫進行。在新業務布局方面，感測元件持續布局中，目前已陸續接觸新客戶，但因客戶認證期至少長達3個月，保守預估放量出貨將會在明年。此外，照明業務也持續朝不同地區應用發展。

新台幣 艾笛森

延伸閱讀

智冠 上半年EPS 4.15元

聯邦銀前七月稅後純益破30億元 維持較去年同期成長 EPS 0.62元

公準財報／上半年EPS -0.35元

凌巨財報／第2季由盈轉虧 上半年 EPS -0.57元

相關新聞

英業達營收／7月544億元、創歷史同期次高 後市可期

代工大廠英業達（2356）7日公告7月合併營收544.21億元，月減14%，年減2%，但單月表現仍刷新歷史同期次高紀錄，...

南電上半年EPS 0.03元 富喬0.27元

PCB載板廠商南電（8046）昨（6）日公布財報，因匯兌損失干擾，第2季較首季與去年同期轉虧，每股淨損0.29元，上半年...

聯詠第3季不旺 業績看淡

驅動IC大廠聯詠（3034）與筆電觸控IC大廠義隆昨（6）日舉行法說會。聯詠釋出旺季不旺，第3季業績將季減的展望；義隆則...

文曄第3季單季營運 挑戰新高

半導體通路商文曄（3036）昨（6）日召開法說會釋出旺季的營運展望，估計本季業績季增近一成至15%左右。法人依照其營收預...

凌航轉上市 首日漲15%

記憶體模組廠凌航（3135）昨（6）日以承銷價28元轉上市，首日開出紅盤，在台股震盪走弱下逆風高飛，終場上漲15.54%...

研華接單強勁 第3季看增兩位數

工業電腦龍頭研華（2395）昨（6）日舉行法說會，展望第3季，董事長劉克振指出，接單強勁，預估北美及歐洲市場皆有雙位數成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。