勤誠法說會／機殼股王第2季獲利創高 砸12億元赴美蓋廠

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

機殼股王勤誠（8210）7日召開線上法說會，第2季稅後純益衝上8.29億元，季增24.3%、年增83%，每股純益6.87元，均創公司掛牌以來單季歷史新高；同時，勤誠董事會決議投資12億元，在美國德州蓋量產廠，藉此搶攻市場商機。

勤誠第2季營收54.43億元，季增31%、年增50.9%，毛利率29.9%，季增1個百分點，年增4.6個百分點，創22季以來新高；累計上半年營收95.97億元，年增50.4%，稅後純益14.96億元，年增82.9%，每股純益12.4元，大賺逾一個股本，創歷史同期新高。

勤誠總經理暨執行長陳亞男指出，即使上季受到新台幣匯率升值影響，但公司仍受惠AI伺服器需求暢旺，帶動機殼、機構件出貨動能強勁，推升第2季營運攻頂，繳出漂亮的成績單。

據悉，勤誠在2023年時，AI伺服器相關產品占整體營收比重約30至35%，而今年上半年已擴大為60至65%，比重大幅增長，不僅讓營收規模放大，同時獲利與毛利率也同步增長，成為業績扶搖直上的關鍵。

展望未來，陳亞男表示，從目前開案的數量以及在手的訂單觀察，可以用「穩健續增」四個字形容，整體來說，下半年將優於上半年，因此可以期待公司將繳出更亮眼的成績。

陳亞男進一步表示，公司目前正展開全球布局計畫，貫徹供應鏈在地化、研發在地化的策略，積極打造第二價值鏈，未來雙總部、雙營運中心的規劃都有可能，「只要客戶在哪，勤誠就會在哪」。

勤誠目前已在中國大陸、台灣、馬來西亞、美國等地設廠；其中，董事會今日通過斥資12億元，在美國德州興建量產廠，預計今年底之前完成購地與選廠，明年開始動工，最快明年底或後年初可以加入量產行列，估計將為勤誠每月產能增加8至10萬台。

此外，勤誠位於北美的NCT廠預估今年下半年啟用，馬來西亞廠日前已開始動工，預估明年中將完成，並且正式啟用，月產能同樣將落在8至10萬台。

勤誠 營收

