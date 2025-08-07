智邦財報／上半年每股大賺18.18元 外資目標價拉高至1170元

網通大廠智邦（2345）董事會通過上半年財報，第2季每股純益9.01元，每股純益達18.18元，外資看好下半年營運亮眼，既有客戶及新客戶出貨推升成長，目標價從原本850元提升至1,170元。

智邦今日股價跟著大盤大漲走勢，上漲74元，收975元，漲幅達8.21%，股價再創歷史新高。

智邦科技7日召開董事會，會中通過承認114年第2季與上半年合併財務報表。

智邦第2季合併營收606.05億元，季增41.8%，年增148.3%，營業毛利108.55億元，季增26.2%，年增109.4%，毛利率17.9%，低於第1季的20.1%，合併營業利益81.16億元，季增37.4%，年增166.3%，稅後純益為50.32億元，季減1%，年增94.9%，單季每股純益9.01元，為同期新高，歷史次高。

智邦科技114年上半年合併營收為1,033.55億元，年增138.9%，營業毛利194.58億元，年增113.4%，毛利率18.82%，低於去年同期21.1%，營業利益為140.22億元，年增182.2%，稅後純益為101.59億元，年增110.6%，每股純益18.18元。

最新美系外資報告指出，智邦第2季受匯率影響，但第3季起AI加速器穩健成長，新一代產品將推升ASP（產品平均單價），加上800G網路交換器滲透率續持續擴大，而智邦既有及新客戶合作持續擴大，新產品開始出貨，打造涵蓋伺服器、交換器及儲存設備等整體AI解決方案，也可望年底前開始出貨，推升第3季營收可望續創新高。

美系外資維持智邦「加碼」評等，目標價從850元調高至1,170元，外資目標價首次突破千元大關。