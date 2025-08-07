玉晶光營收／7月23億元、月增逾四成 去年9月以來新高

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

玉晶光（3406）7日公布7月營收23.83億元，月增43%，年增4.7%，為去年9月以來新高。

玉晶光累計今年前七月營收124.74億元，年減0.2%。玉晶光今天股價收441元，上漲9元。

玉晶光表示，7月營收較6月大幅成長，主要因旺季效應客戶需求增加所致，展望8月，營運應不會太差，但實際還需視工廠端生產狀況及客戶實際拉貨而定。

玉晶光董事長陳天慶日前表示，第3季進入傳統旺季，依客戶釋出訂單展望，下半年訂單量比去年同期多，看好旺季效應，若良率提升，力拚全年營運優於去年。

玉晶光是高純度的蘋概念股，與大立光（3008）並列iPhone鏡頭供應商，第3季受惠iPhone 17新機拉貨，為營運添柴火。玉晶光總經理郭英理表示，目前產能已緊張，6月已進入新機備貨潮，目前則視新產品良率爬坡狀況，他表示，今年新產品技術有突破，潛望式鏡頭開發較預期順利，且訂單量也較去年多，可以爭取多少份額取決價格及品質而定。

