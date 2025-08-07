玉晶光營收／7月23億元、月增逾四成 去年9月以來新高
玉晶光（3406）7日公布7月營收23.83億元，月增43%，年增4.7%，為去年9月以來新高。
玉晶光累計今年前七月營收124.74億元，年減0.2%。玉晶光今天股價收441元，上漲9元。
玉晶光表示，7月營收較6月大幅成長，主要因旺季效應客戶需求增加所致，展望8月，營運應不會太差，但實際還需視工廠端生產狀況及客戶實際拉貨而定。
玉晶光董事長陳天慶日前表示，第3季進入傳統旺季，依客戶釋出訂單展望，下半年訂單量比去年同期多，看好旺季效應，若良率提升，力拚全年營運優於去年。
玉晶光是高純度的蘋概念股，與大立光（3008）並列iPhone鏡頭供應商，第3季受惠iPhone 17新機拉貨，為營運添柴火。玉晶光總經理郭英理表示，目前產能已緊張，6月已進入新機備貨潮，目前則視新產品良率爬坡狀況，他表示，今年新產品技術有突破，潛望式鏡頭開發較預期順利，且訂單量也較去年多，可以爭取多少份額取決價格及品質而定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言