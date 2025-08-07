奇偶財報／第2季每股純益1.61元 上半年 EPS -0.11元
安控大廠奇偶（3356）7日召開董事會通過上季財報，第2季營業毛利1.25億元，營業損失200萬元，業外收入1.42億元，稅後淨利1.29億元，每股純益1.61元。
奇偶累計上半年營業毛利2.57億元，營業利益1,700萬元，稅後淨損900萬元，每股淨損0.11元。
奇偶表示，網路及雲端監控產品主要外銷歐美，又以美國市場占六、七成為主，第2季因美國總統川普對等關稅的不確定性，客戶保持觀望態度而延遲拉貨，導致營收及本業雙雙衰退，惟因業外投資金融資產獲利挹注，每股純益1.61元。
上半年因第1季業外金融資產損失上億元侵蝕獲利，上半年EPS較去年同期減少4.98元，每股淨損0.11元。至於營業毛利率表現不俗，第2季及上半年皆為51%，較去年同期毛利率分別提升。
