光聖財報／第2季毛利率衝上61.67%創新高 上半年每股賺6.85元
光聖（6442）7日公告第2季財報，單季毛利率衝上61.67%，季增超過12個百分點，創單季新高，但受業外匯兌損失影響，拖累獲利表現，稅後純益1.96億元，季減39%，每股純益2.59元，上半年獲利年增逾四成，累計每股賺6.85元。
光聖第2季合併營收29.09億元，季增38.2%，年增1.02倍；毛利率61.67%，季增12.25個百分點，年增8.51個百分點；營益率27.3%，季增9.14個百分點，年增5.3個百分點；稅後純益1.96億元，季減39.14%，年減20.65%；每股純益2.59元。
光聖上半年合併營收50.13億元，年增1.21倍；毛利率56.53%，年增4.84個百分點；營益率23.46%，年增4.12個百分點；稅後純益5.18億元，年增41.53%，每股純益6.85元。
光聖第2季受惠美系資料中心客戶光被動元件產品出貨暢旺，產品組合較佳，單季毛利率衝破六成大關，法人預估，若排除匯兌損失，光聖第2季獲利可望改寫新高。光聖上半年受新台幣升值影響，業外匯兌損失約4.4億元。
光聖除光被動元件需求持續暢旺外，主動元件需求也從第2季開始回溫，高頻連接器模組成長可期，三大產品下半年出貨動能同步看增，營運展望樂觀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言