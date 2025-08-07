川湖法說會／第3季將較第2季小幅成長或是持平

伺服器滑軌廠川湖（2059）7日舉行法說會，該公司表示，若是以美元計價，第3季業績將較第2季兩位數成長，由於第2季業績的基期較高，以新台幣來看的話，第3季將持平第2季或是小幅成長，下半年優於上半年，至於第4季展望等到下次法說會時才比較清楚。

川湖第2季匯損22.43億元，影響每股稅後純益（EPS）25.01元，上半年匯損20.07億元。

針對第3季展望，川湖發言人王俊強表示，目前在伺服器領域，已經沒有在分傳統伺服器、AI伺服器或是ASIC伺服器了，第3季業績至少持平或是稍微成長，因為第2季以美元計價來看，已經較第1季成長17%。至於下半年會比上半年好，目前看到AI的趨勢已經很明顯了，並會一路到2025、2026與2027年，川湖在對的趨勢上，擁有對的產品，並努力開發新產品，迎合產業趨勢。

針對第2季毛利率創新高，沒有受到匯損影響？他說，正常情況下，台幣每升值1%會影響0.6%，第2季毛利率不降反升，主要是自動化與產品組合優化的顯現。他強調，川湖的自動化做得非常踏實，接下來到美國設廠之後，也會導入自動化生產，尤其人工智慧加入自動化之後，將可以大大提升產能效益。