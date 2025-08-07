快訊

健鼎財報／PCB每股獲利王健鼎上半年EPS 9.13元創高 獲利48億元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

PCB每股獲利王健鼎（3044）7日公布最新獲利資訊，2025年第2季營收179億元，毛利率 26.21%，季增1.25%，年增3.16%，營業利益32.24億，營業利益率18.01%，季增1.36%，年增4.17%，稅前純益 34.46億元，稅前純益率19.25%，季增0.91%，年增3.26%，稅後純益 24.44億元，單季每股純益4.65元。史上最佳單季獲利。

健鼎2025年上半年營收350.31億元，毛利率25.6%，較去年同期增3.09%，2025年上半年稅後純益48億元，較去年同期增25.35%，每股純益9.13元，上半年史上最佳獲利。

2025年7月營收62.74億元，創史上最佳7月新高，月增11.3%，年增6.8%，2025年1-7月營收413.05億元，年增11.8%。

第2季因伺服器/記憶體模組/手機板比例逐步提升，在7月營收62.74億元挹注之下，第3季營收可望較上季179億元增長。

