台塑四寶7月營收三好一保守 台塑、南亞、台塑化都較上月成長

台塑（1301）四寶7日公布7月合併營收，呈「三好一保守」表現，台塑（1301）、南亞（1303）及台塑化（6505）三公司7月合併營收都較上月成長，僅台化（1326）與上月比仍然小幅衰退。其中台塑化7月營收565.34億元，月增5.16%，成長幅度最高，今年前七月營收以南亞表現最好，達到1,524.2億元，年增3.29%、。

台塑7月合併營收145.97億元，月增1.63%、年減17.58%；累計今年前七月合併營收1,071.86億元，年減8.33%。台塑7月銷售量價增加了8億元，主因配合液鹼外銷客戶船期安排，6月部分訂單延至7月出貨，因此7月液鹼銷售量比6月增加8.1萬噸，銷售價差也減少5.7億元。

台塑表示，今年7月由於中國大陸石化同業持續擴建新產能，市場供應量增加，且杜拜原油及乙、丙烯合約平均價格分別比去年同期下跌15.5％、12.3％及14.1％，加上今年7月新台幣兌美元平均匯率較去年同期升值11.3％，因此公司7月各產品平均價格比去年同期下跌，幅度介於10~43％。

南亞7月合併營收211.52億元，月增2.73%、年減6.12%；累計今年前七月合併營收1,524.2億元，年增3.29%。南亞表示，7月份合併營收比6月增加5.6億元，其中包含匯率差少了3.1億元，若排除匯率差異，合併營收實際增加8.7億元，成長4.2%，帶動成長的動能主要是網通、電腦、AI伺服器、消費型電子商品進入電子傳統旺季，需求良好，加上客戶半年度盤點後回補庫存，使電路板、銅箔基板等電子材料產品業績成長；而德州EG部分6月訂單因船期延至7月交運，亦使7月營收相對增加。

台化7月合併營收233.02億元，月減6%、年減22.37%；累計今年前七月合併營收1,757.59億元，年減16.48%。台化OX、PTA下游客戶減產停車購料需求降低，銷售減少4.7億元；ABS北美客戶因美國關稅尚未確定，保持觀望剛需採購，銷售減少1億元。另SM、酚酮營業日數較上月增加，影響產銷增加2.4億元。台化寧波也因PTA及萃餘油配合市況產銷調節，造成銷量減少；此外台灣醋酸安排9月停車定檢，減少銷售累積庫存，影響1.2億元。越南FIC發電機組配合國家電網調度，運轉時數減少；聚酯絲適逢淡季，客戶庫存偏高備貨需求降低，銷售減少1.1億元。

台塑化7月合併營收565.34億元，月增5.16%、年減6.5%；累計今年前七月合併營收3,753.49億元，年減6.64%。台塑化表示，7月原油煉製量比上月增加145.4萬桶，主要係煉製效益較佳，常壓蒸餾單元(CDU)配合延遲結焦單元(DCU)升量所致；7月全產品銷售量比上月增加82.3萬桶；售價方面，7月杜拜原油均價70.9美元/桶，比上月上漲1.6美元/桶，全產品均價亦比上月增加1.6美元/桶。

台塑化烯烴事業營業額也比上月增加3.1%，7月乙烯產量15.6萬噸，比上月減少0.2萬噸，但受庫存調度影響，7月全產品總銷售量41.5萬噸，比上月增加0.6萬噸；售價方面，7月MOPJ輕油均價578美元/噸，比上月下跌10美元/噸，四大產品均價比上月減少8美元/噸，其中乙烯比上月增加11美元/噸，主要係現貨需求增加所致，但丙烯與丁二烯供需轉趨寬鬆使價格分別比上月減少7美元/噸與44美元/噸，另外裂解汽油比上月減少13美元/噸。