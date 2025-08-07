快訊

留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

晶片未在美國設廠將課100%重稅 KPMG示警四大變數未明

恐有規模5餘震！15:45規模6.2「隱沒型地震」 氣象署曝未來影響

英業達營收／7月544億元、創歷史同期次高 後市可期

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）7日公告7月合併營收544.21億元，月減14%，年減2%，但單月表現仍刷新歷史同期次高紀錄，合併前7月營收3,980.33億元、年增17%，吸引市場關注。事實上，英業達旗下主力出貨產品的品項，以B200系列為主，而其涵蓋範圍，包括輝達（NVIDIA）與超微（AMD）雙平台，因此整體出貨量也持續維持穩定成長，針對海外布局，英業達也瞄準歐洲市場，持續加大對捷克廠區的投資力道，發展前景保持樂觀。

事實上，英業達作為國內一線伺服器代工廠，近年成功搭上這波龐大的AI巨浪。而團隊伺服器出貨機種，目前仍以B系列為主，而第2季、第3季出貨主力仍是B200，而GB200機櫃也已自第1季開始出貨，至於外界最關注的全新B300架構，則最快在第3季底至第4季開出，並在明年一月啟動量產。而「AI教父」輝達執行長黃仁勳日前前往台北電腦展觀展時，也特地額外繞至英業達的展位，除了為其驚喜站台外，在雙方最新合作推出的GB300系列AI機櫃上，親筆留下簽名並大方合影，也替英業達各項新品帶來滿滿的挹注。

根據英業達近日發布的營業報告書顯示，團隊認為，113年的全球經濟樣態仍持續面臨極端氣候及區域衝突引發的能源危機、經濟失衡等系統性風險。然而隨著科技創新時代來臨，如人工智能應用發展、5G應用的深化、淨零轉型浪潮下各產業調整生產效率與競爭力的革新，英業達在上述的未來產業趨勢已提前部署，積極投入新事業發展如車用電子、物聯網產品、5G 產品應用等，提升營業收入，並配合策略性海外生產基地布局，以強化在產業生態鏈成為客戶不可或缺的關鍵伙伴地位。

展望未來一年的市場發展，英業達指出，由於各國在抑制通膨作法上，幾乎同步採取緊縮的貨幣政策，進而將通膨控制在目標區間，使得整體全球經濟情勢免於持續性衰退，雖然主要調研機構對於2025年全球經濟預估成長率與2024年持平，然而仍需正視地緣政治之區域衝突以及美國大選後的貿易保護主義與關稅壁壘升溫之兩大風險，可能帶來的經濟成長下修的不確定性。基於上述變數，公司審慎衡量未來國際情勢對全球供應鏈的影響，配合本身全球運等服務管理來降低潛在成本，確保營收仍持續在既定目標內成長。

輝達 營收 英業達 伺服器

延伸閱讀

「財星雜誌」全球百大商界人士 黃仁勳擠下馬斯克奪冠

她當了輝達財務長身價暴漲突破300億元 另一位也成巨富

黃仁勳、賈伯斯靠它成功 川普、馬斯克因此失控：「創辦人心態」是福或禍？

川普爆曾想分拆Nvidia但「做得太棒」 黃仁勳台下比讚

相關新聞

英業達營收／7月544億元、創歷史同期次高 後市可期

代工大廠英業達（2356）7日公告7月合併營收544.21億元，月減14%，年減2%，但單月表現仍刷新歷史同期次高紀錄，...

南電上半年EPS 0.03元 富喬0.27元

PCB載板廠商南電（8046）昨（6）日公布財報，因匯兌損失干擾，第2季較首季與去年同期轉虧，每股淨損0.29元，上半年...

聯詠第3季不旺 業績看淡

驅動IC大廠聯詠（3034）與筆電觸控IC大廠義隆昨（6）日舉行法說會。聯詠釋出旺季不旺，第3季業績將季減的展望；義隆則...

文曄第3季單季營運 挑戰新高

半導體通路商文曄（3036）昨（6）日召開法說會釋出旺季的營運展望，估計本季業績季增近一成至15%左右。法人依照其營收預...

凌航轉上市 首日漲15%

記憶體模組廠凌航（3135）昨（6）日以承銷價28元轉上市，首日開出紅盤，在台股震盪走弱下逆風高飛，終場上漲15.54%...

研華接單強勁 第3季看增兩位數

工業電腦龍頭研華（2395）昨（6）日舉行法說會，展望第3季，董事長劉克振指出，接單強勁，預估北美及歐洲市場皆有雙位數成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。