川湖匯損衝擊 第2季獲利大減75% 稅後純益6.1億 探六季低點

新台幣第2季強升，使台股第三高價股、伺服器滑軌廠川湖（2059）獲利受匯損衝擊。川湖昨（6）日公布第2季業外損失高達20.68億元，當中多為匯損，吃掉超過兩個股本獲利，單季稅後純益銳減至6.14億元，下探六季來低點，季減75%，年減57.8%，每股純益6.45元。

川湖搶搭AI商機，首季每股純益高達26.35元，激勵股價扶搖直上，接連超車緯穎、大立光、力旺等個股，5日一度攻上歷史天價2,850元，昨日收2,810元、漲85元，現為台股第三高價股，居信驊、世芯-KY之後。

川湖股價飆漲，但受新台幣匯率強升重創獲利，第2季每股純益降至6.45元，僅剩首季每股純益的個位數數字，引發關注；上半年稅後純益31.25億元，年增9.9%，每股純益32.80元。

川湖將在今（7）日舉行法說會，說明上半年財報細節與下半年展望。根據川湖昨天公布的財務數據，第2季業外損失20.68億元，以目前股本9.53億元計算，侵蝕每股純益約21.69元。川湖之前表示，新台幣每升值1%，將影響毛利率0.6個百分點。

川湖第2季毛利率77.5%，季增1.45個百分點，年增7.87個百分點；營益率70.14%，季增1.27個百分點，年增9.15個百分點，續創新高，本業獲利動能強勁。

川湖昨天並公布今年7月營收14.06億元，創歷史次高，月增1.48%，年增58.79%；前七月營收為95.89億元，年增79.57%。

川湖的伺服器滑軌主要應用在伺服器機架上，是安裝伺服器和其他設備到伺服器機架的關鍵零組件，通常成對提供，用於固定和支撐伺服器，同時方便維護和氣流管理。 滑軌確保伺服器在機架中的正確位置，並允許輕鬆滑動進出機架進行維護。

川湖擁有30年以上的經驗，並擁有上千項的專利，由於川湖在專利布局相當完整，競爭對手想要跨入，必須避開其專利設計，難度較高，使得川湖在全球伺服器滑軌領域處於領先地位。

川湖目前產能利用率已達100%，但管理層表示，透過增加人工作業班次，利用率仍可提升至約160%，因此，短期內仍具備足夠產能支援成長。而美國新產能正在建設中，預計將於2026年上半年啟用。