展碁國際營收／7月創新高！多元產品線齊步成長

展碁國際（6776）於6日宣布，7月合併營收達35.6億元，創下單月歷史新高，較去年同期成長65.5%。累計今年前七月合併營收達164.7億元，年增率20.32%，展現穩健的成長態勢。

任天堂新一代主機 Nintendo Switch 2 自上市以來市場反應熱烈，話題持續延燒。此次推出的同捆主機搭配《瑪利歐賽車世界》，不僅能強化遊戲體驗感，更成功帶動周邊配件 Joy-Con 2 與 Pro 控制器搶購熱潮。

隨著新主機在畫質與效能方面大幅升級，任天堂預計下半年推出多款重量級新作，展碁國際將同步引進並販售，包括卡比系列 3D 新作《卡比的馭天飛行者》，展現平台機能優勢；升級版《星之卡比 探索發現 Nintendo Switch 2 Edition + 星耀世界》預計於 8 月底登場，兼具視覺與內容進化；備受矚目的《寶可夢傳說 Z-A》則將於 10 月亮相，描繪未來都市密阿雷市的嶄新冒險，並導入創新戰鬥系統。

除了任天堂產品的亮眼表現外，展碁旗下多元產品線亦同步展現成長動能，為整體營收注入豐沛活力。台灣微軟與 Adobe 旗下訂閱制產品受惠於企業與個人用戶的穩定需求，銷售持續成長；DIY 組裝電腦產品與家電則在促銷活動帶動下，展現良好表現。多元化的產品組合讓公司在高度變動的市場中，保持高度韌性與靈活性，並有效分散營運風險。

展望未來，展碁國際將持續優化產品組合，深化與品牌原廠的合作關係，靈活掌握市場趨勢，持續提供具競爭力的產品與服務，朝向穩健成長的目標邁進。