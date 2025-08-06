瀚宇博上半年 EPS 2.67元 現增認購子公司精成科逾8157張

華科集團PCB廠商瀚宇博（5469）今日公告簡易財報數字，上半年每股稅後純益（EPS）為2.67元，同時現增認購子公司精成科（6191）逾8,157張。

瀚宇博公告上半年歸屬母公司淨利12.91億元，年減少11%，上半年每股稅後純益為2.67元，略低於去年同期2.75元，其中第2季單季淨利約5.55億元，季減少24.6%，單季EPS為1.15元，低於首季1.52元。

瀚宇博子公司精成科今日也公告上半年EPS為3.05元，扣除首季1.57元，第2季約為1.48元。

另外同集團的軟板廠商嘉聯益（6153）也公告上半年累計每股虧損2.11元，以及公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日，此外同集團的PCBA廠商精星（8183）受第2季拖累，上半年也轉為每股虧損0.03元。