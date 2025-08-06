鴻海受惠於 AI 加上新機雙引擎 高盛及大摩齊按讚

台股加權指數6日下跌0.9%，但鴻海（2317）股價逆勢收紅漲0.8%。外資法人看好鴻海不但在人工智慧（AI）伺服器領域的組裝仍維持領先地位，且有新智慧型手機的雙引擎加持，目標價上看242元。

高盛證券指出，鴻海7月營收年增7%、月增14%，比高盛預估高出6%。鴻海第3季營收預估將年增10%、季增14%，達到2兆元，主要有二大成長動能，也就是AI伺服器機櫃的出貨持續放量、智慧型手機客戶預計將在 9 月推出新機種。

高盛對鴻海今年預估每股稅後純益（EPS）上調1%，以反映下半年營收成長；對今年全年營收上調1%，毛利率維持不變；對2026及2027年的預估營收也大致維持不變。高盛對鴻海維持「買進」評級及242元目標價。

摩根士丹利證券（大摩）則認為，由於AI需求不斷增溫，鴻海的AI伺服器機櫃占總營收比重將超過20%，將帶動鴻海第3季營收將成長至2.1兆元，季增17%、年增14%。

大摩指出，鴻海今年下半年AI伺服器機櫃預期將擴大營收規模，預估年增率可達17%。因此，雖然鴻海毛利率可能遭到稀釋，但營業利益率可望回升到約2.9%，大摩因此上調鴻海2026年及2027年的預估獲利，並將目標價由200元上調到220元，維持「優於大盤」評級不變。