精誠第2季EPS 2.24元 零壹1.69元

資服大廠精誠（6214）、零壹（3029）昨（6）日同步公告第2季財報，精誠單季稅後純益6.35億元，為近五季高點，季增1.3倍、年增36.3%，每股純益2.24元；零壹稅後純益為2.82億元，季增11.25%，每股純益1.69元。

精誠第2季毛利率23.15%，季增1.92個百分點，年減0.25個百分點。上半年毛利率22.2%，年增0.6個百分點；稅後純益9.07億元，年減19.08%，每股純益3.34元。

精誠並公告7月合併營收35.99億元，月減5.54%，年增13.89%；前七月合併營收235.76億元，年增5.93%。展望下半年，精誠表示，AI相關產品服務與專案將是營運成長主要動能，將協助客戶導入企業級GAI平台，推動AI在各產業的實際應用落地。

零壹第2季毛利率12.3%，季增1.83個百分點，年減0.7個百分點。上半年毛利率11.34%，年減1.66個百分點；稅後純益5.36億元，年增35.7%，每股純益3.21元。