遠傳多路進擊 第2季報喜
遠傳（4904）昨（6）日舉行線上法說會，第2季總營收、EBITDA為同期新高，獲利成長率居同業之冠，總經理井琪表示，持續深化合併綜效，升級一站式生活平台「遠傳心生活」，深化AI賦能、策略投資與併購，擴大企業資通訊版圖，提升營運效率與業務成長。
井琪指出，用戶持續升級5G，月租型用戶5G滲透率提升至45%，穩居業界之冠。遠亞合併後，續約用戶月租費提升14%，整體4G用戶續約升級5G月租費提升約40%，貢獻月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）維持市場第一。
此外，遠傳強打多元數位生活服務，井琪指出，數位生活服務營收年增4%、獲利年增7%，其中保險代理營收年增8%、遠傳friDay影音營收年增5%、帳單代收服務營收年增4%、「遠傳守護網」資安服務營收年增更高達40%。
遠傳也深耕企業資通訊，井琪指出，遠傳上半年智慧資通訊專案合約金額年增高達126%，智慧資通訊營收年增達8%，永續智慧城市專案合約金額成長達158%，電信系統整合專案年增39%、資安業務年增28%、雲端業務年增4%。
遠傳更透過策略投資「MaiCoin」、「PRO360達人網」，擴大行動服務生活圈，取得思納捷科技（InSynerger）過半股權，強化智慧能源物聯網，未來將持續評估策略性投資消費市場、企業用戶、智慧醫療等領域機會。
展望下半年，遠傳強調，完成原亞太電信用戶整合，深化合併綜效；並將持續升級一站式生活平台「遠傳心生活」APP、推出創新服務，提升用戶黏著度與營收；深化AI賦能、策略投資與併購，擴大企業資通訊版圖，全面提升營運效率與業務成長。
遠傳第2季合併營收252.3億元，為同期新高，連19季正成長；合併EBITDA為93.9億元，亦為同期新高，年增5.1%，稅後純益33.7億元，年增8.1%，每股純益0.94元，財測達成率106%。
累計上半年營收512.7億元、合併EBITDA188.7億元，為歷史新高，稅後純益66.2億元，年增達9.2%，每股純益1.83元，財測達成率104%。
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