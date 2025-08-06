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鏵友益財報／上半年 EPS 0.23元
智能自動化設備暨AOI檢測設備廠鏵友益（6877）董事會6日通過今年第2季財報，單季合併營收1.17億元，季減8.6%，年減12.3%。毛利率49.88%，分別季增20.62及年減0.12個百分點。稅後純益762.4萬元，季增244%，年減76.5%；每股稅後純益0.18元。
鏵友益累計今年上半年合併營收2.45億元，年增14.4%。毛利率39.11%，年減14.12個百分點。稅後純益984萬元，年減72.1%；每股稅後純益0.23元。
鏵友益今年7月合併營收4,028.6萬元，月減14.5%，年減1.7%。累計今年前七個月合併營收2.86億元，年增11.8%。今天股價下跌0.7元，成交量424張，收94元，呈連跌三天走勢。
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