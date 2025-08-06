快訊

近2月已6起！台積電嘉義廠再傳工安意外 工人5公尺高處墜落

再加碼？白宮稱川普今將宣布 蘋果「投資千億美元在美製造」

檢查出爐…沈玉琳發文證實罹患血癌 堅強發聲「我會好好配合治療」

聽新聞
0:00 / 0:00

鏵友益財報／上半年 EPS 0.23元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
鏵友益董事長杜泰源。記者李珣瑛／攝影
鏵友益董事長杜泰源。記者李珣瑛／攝影

智能自動化設備暨AOI檢測設備廠鏵友益（6877）董事會6日通過今年第2季財報，單季合併營收1.17億元，季減8.6%，年減12.3%。毛利率49.88%，分別季增20.62及年減0.12個百分點。稅後純益762.4萬元，季增244%，年減76.5%；每股稅後純益0.18元。

鏵友益累計今年上半年合併營收2.45億元，年增14.4%。毛利率39.11%，年減14.12個百分點。稅後純益984萬元，年減72.1%；每股稅後純益0.23元。

鏵友益今年7月合併營收4,028.6萬元，月減14.5%，年減1.7%。累計今年前七個月合併營收2.86億元，年增11.8%。今天股價下跌0.7元，成交量424張，收94元，呈連跌三天走勢。

營收 毛利率

延伸閱讀

中鋼構財報／上半年稅後純益2.7億元 EPS 1.37元

義隆法說會／第2季匯損拖累獲利、年減逾五成 EPS 降至1.23元

環球晶半年報 EPS 6.56元

宏碁資訊2025年上半年 EPS 7.71元

相關新聞

展碁國際營收／7月創新高！多元產品線齊步成長

展碁國際（6776）於6日宣布，7月合併營收達35.6億元，創下單月歷史新高，較去年同期成長65.5%。累計今年前七月合...

瀚宇博上半年 EPS 2.67元 現增認購子公司精成科逾8157張

華科集團PCB廠商瀚宇博（5469）今日公告簡易財報數字，上半年每股稅後純益（EPS）為2.67元，同時現增認購子公司精...

鴻海受惠於 AI 加上新機雙引擎 高盛及大摩齊按讚

台股加權指數6日下跌0.9%，但鴻海（2317）股價逆勢收紅漲0.8%。外資法人看好鴻海不但在人工智慧（AI）伺服器領域...

鏵友益財報／上半年 EPS 0.23元

智能自動化設備暨AOI檢測設備廠鏵友益（6877）董事會6日通過今年第2季財報，單季合併營收1.17億元，季減8.6%，...

凌巨財報／第2季由盈轉虧 上半年 EPS -0.57元

凌巨（8105）董事會6日通過今年第2季財報，單季合併營收22.31億元，季增9%，年增17.1%。毛利率5.72%，分...

華新營收／7月142.74億元、年減5.04% 接單維持穩定成長

華新（1605）6日公告，7月營收142.74億元，年減5.04%；累計今年前七月營收1,054.46億元，年增1.45...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。