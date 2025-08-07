凌航轉上市 首日漲15%

記憶體模組廠凌航（3135）昨（6）日以承銷價28元轉上市，首日開出紅盤，在台股震盪走弱下逆風高飛，終場上漲15.54%，收32.35元。

凌航董事長曾珍表示，自1998年創立、2007年轉型聚焦記憶體產品，深耕逾20年，歷經多次產業風暴與景氣修正，逐步建立技術實力與國際客戶信任。公司主攻高效運算（HPC）、電競、AI與工控市場，提供一站式記憶體解決方案，並與多家國際大廠建立穩定合作。

展望下半年，曾珍指出，將持續推進DDR5與AI邊緣運算等先進產品布局，鞏固既有市場、開拓新興應用。他強調，上市是全新起點，將秉持誠信經營與透明治理，把握AI浪潮契機，為股東、夥伴與客戶創造更多價值。