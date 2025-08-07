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研華接單強勁 第3季看增兩位數

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦龍頭研華（2395）昨（6）日舉行法說會，展望第3季，董事長劉克振指出，接單強勁，預估北美及歐洲市場皆有雙位數成長，中國大陸為高個位數增長，預計7月營收有望創新高，第3季營運將「淡季不淡」，單季營收可望年增約一成，今年全年維持營運優於去年目標。

展望第3季，以美元兌新台幣29.1元為基準，研華預估第3季營收達5.55億至5.75億美元，毛利率39%至41%，營益率15.5%至17.5%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，過往因不少歐美客戶選在第3季放假，因此當季度營運表現較淡，但今年第3季有望「淡季不淡」，預估7月營收將創新高，8月看來也不錯，整體第3季表現強勁，第4季表現則仍要觀察。

研華預估，北美市場醫療及影音設備業務持續強勁，AMR／AGV及交通相關業務業績將有雙位數成長。大陸市場預期軌道交通、自動檢測設備業務成長，整體將有高個位數成長；歐洲市場預計交通汽車、半導體產業及自動化設備專案業績成長，但博弈設備恐衰退。

營收 研華

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