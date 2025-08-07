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文曄第3季單季營運 挑戰新高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

半導體通路商文曄（3036）昨（6）日召開法說會釋出旺季的營運展望，估計本季業績季增近一成至15%左右。法人依照其營收預測區間來推估，本季業績將創歷史新高。

文曄第2季合併營收2,595.03億元，季增5%、年增7%，超越預測區間，歸屬母公司業主淨利28.3億元，季增5%、年增32%，每股純益2.28元。累計上半年合併營收5,069.28億元，為歷年同期新高，歸屬母公司業主淨利55.37億元，年增48%，每股純益4.7元。

文曄估計，第3季營收落在2,835億至2,995億元之間，約季增9.2%至15.4%，毛利率落在3.85%至4.05%之間，每股純益可能落在2.49元至3.07元間。

文曄董事長鄭文宗表示，上半年關稅及匯率帶來很大的不確定性，現在已逐步明朗，預期對下半年營運衝擊將減少。文曄持續發揮全球服務能力的優勢，以因應變化並滿足客戶全球布局需求。市場需求方面，AI領域的強勁需求不墜，將為集團下半年、甚至明年持續帶來強大的成長動能。

文曄 營收

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