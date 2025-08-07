聯詠第3季不旺 業績看淡

驅動IC大廠聯詠（3034）與筆電觸控IC大廠義隆昨（6）日舉行法說會。聯詠釋出旺季不旺，第3季業績將季減的展望；義隆則評估本季會有一些短單與急單效益。

聯詠已公布第2季財報營收261.52億元，季減3.5%、年增3.6%，低於原預測區間，但以美元計營收仍達標。單季毛利率36.3%，季減3.46個百分點，主因新台幣升值及金價成本上漲等因素衝擊，稅後純益37.39億元，季減28.9%、年減30.6%，每股純益6.14元。上半年稅後純益90.03億元，年減12.4%，每股純益14.8元。

展望第3季，聯詠以美元兌新台幣匯率1比29.5為假設基礎，預估營收介於247億至237億元之間，等於季減5.5%至9.3%，毛利率介於34%至37%之間。

聯詠總經理王守仁表示，美國關稅議題大致底定，將密切觀察對產業與經濟的影響。上半年消費性電子市場有中國大陸補貼及美國市場提前拉貨力道，預期本季兩項效應可能逐漸衰退，導致市場較為觀望，客戶端下單較保守。

義隆第2季合併營收為30.32億元，季減2.8%、年減3.8%，歸屬母公司業主淨利3.53億元，季減35.7%、年減52.2%，每股純益1.23元。上半年歸屬母公司業主淨利9.02億元，年減36.5%，每股純益3.15元。

義隆因近四個季度財報的業外收支淨額占稅前損益比率高，在法說會中依規定無法釋出第3季預測性展望。但公司指出，本季消費性電子的買氣應與上季相當，而Win10將於10月停止更新支援，將推動一些商用機種需求。目前評估觸控板、指向裝置、指紋辨識等產品線表現可優於第2季，但外在因素仍可能影響短單變化。

至於半導體關稅議題，義隆董事長葉儀晧透露，近日與ODM廠商會晤，根據對方評估，232條款不是針對國家，而是針對產品，若要課稅，各國同樣產品的稅率會相同。以NB來說，IC沒有直接銷往美國，ODM廠若在墨西哥設廠，由於當地有關稅互惠協定，影響相對小。但目前仍無法預測關稅是否會衝擊終端需求面。