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華新營收／7月142.74億元、年減5.04% 接單維持穩定成長

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華新（1605）6日公告，7月營收142.74億元，年減5.04%；累計今年前七月營收1,054.46億元，年增1.45%。

針對第2季市況，華新先前表示，不銹鋼事業方面，為避免美國關稅不確定性，下游客戶提前於第1季底下單，預期台灣不銹鋼第2季出貨量維持穩定；大陸不銹鋼持續調整產品結構，預期整體業績與上季持平；歐洲景氣則仍持續低迷。

資源事業方面，鎳生鐵價格維持低檔震盪，價格進一步下探的空間有限；惟全球經濟走勢、印尼相關政策變動及地緣政治風險仍具不確定性，第2季整體前景仍須審慎評估。

電線電纜事業方面，受惠台電強韌電網計畫，線纜需求表現仍然相當不錯，另外，民間建廠工程拉貨明顯，第2季接單維持穩定成長，整體銷量較去年同期或上季均有所提升。

營收 貨量 電纜 景氣 關稅 美國 不銹鋼

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