彩晶財報／上半年 EPS -0.57元 將合併三投資子公司、註銷庫藏股
彩晶（6116）董事會6日通過今年第2季財報，單季合併營收30億元，季增3.5%，年增37.9%。毛利率-15.03%，較首季的-10.81%衰退，比去年同期的-56.63%大幅改善。稅後純損9.05億元，較首季的-7.3億元衰退，比去年同期的-10.07億元虧損收斂；每股稅後純損0.31元。
彩晶截至第2季底每股淨值約為11.07元。第2季毛損率、營業損失率、營業損失+折舊攤銷率（EBITDA）及淨損率分別為-15%，-25%，-1%及-30%。
彩晶2025年第2季總出貨量較2025年第1增加約16.12%，約353萬片(換算19 吋約當量)，整體產品平均售價約為美金 27 元。在產品出貨方面，中小尺寸出貨量約為 6,534 萬片，大尺寸面板出貨量約為 113 萬片，Hannspree 自有品牌產品出貨量約為 2 萬台。
在產品組合方面，6 吋(含)以下手機面板產品占總銷售金額24%，6.06吋至10.4吋中尺寸平板相關產品占總銷售額 60%，11 吋以上大尺寸面板產品占16%。
彩晶今年上半年合併營收59.01億元，年增25.2%。毛利率-12.96%，較去年同期的-39.59%改善。稅後純損16.34億元，比去年同期的-23.19億元虧損收斂；EPS為-0.57元。
彩晶今天股價小漲0.08元，成交量4,968張，收7.24元。
彩晶董事會同步通過，將簡易合併100%持有子公司：華俐投資、彤欣投資及瞳彩投資，以期簡化組織架構、降低營運成本。預定合併基準日為今年10月1日。
另外，董事會決議註銷庫藏股，並訂定減資基準日為今年10月3日。共將減資金額為8億1,674萬元，減資比率2.78%，減資後股本為285億8,654萬8,510元。
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