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文曄法說會／上半年 EPS 4.7元 本季業績將衝向新高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體通路商文曄（3036）於6日召開法說會，該公司釋出旺季的營運展望，估計本季業績將季增近一成至15％左右。法人依照其營收預測區間來推估，本季業績將衝向歷史新高。

文曄第2季合併營收為2,595.03億元，季增5％、年增7％，超越預測區間，歸屬母公司業主淨利為28.3億元，季增5％、年增32％，每股純益為2.28元。該公司累計上半年合併營收為5,069.28億元，為歷年同期新高，歸屬母公司業主淨利55.37億元，年增48％，每股純益為4.7元。

文曄估計，第3季的營收將落在2,835億至2,995億元之間，約季增9.2％至15.4％，毛利率可能落在3.85％至4.05％之間，每股純益則可能落在2.49至3.07元間。

文曄董事長鄭文宗表示，今年上半年關稅匯率帶來很大的不確定性，現在看來已逐步明朗，預期在下半年對營運衝擊將減少，整體環境將趨於穩定。在新的經貿環境下，供應鏈將因此產生變化，全球製造生產基地也會有所調整。文曄將繼續發揮全球服務能力的優勢，以因應變化並滿足客戶全球布局需求。而在市場需求方面，AI領域的強勁需求持續不墜，相關浪潮將為集團在下半年、乃至明年持續帶來強大的成長動能。

對於關稅議題，鄭文宗指出，還要再看一下細節 ，半導體產品主要需觀察美國232調查結果，目前文曄的業務當中，只有被動元件有關稅，因此對公司的直接影響很小。若晶片未來遭課關稅，該公司會全部轉嫁。而關稅對通膨及終端需求的衝擊，屬於間接影響，會持續關注，隨時調整營運策略以因應變化。

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