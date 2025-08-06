致伸營收／7月53.57億元、月增8.6% 為四個月來最佳

致伸（4915）公布7月營收53.57億元，月增8.6%，年增6.7%，為四個月來最佳，致伸表示，主要受惠B2B及AIoT專案出貨持續挹注，公共安全與車隊管理等應用領域需求穩健成長，帶動七月營收呈現年月雙增表現。

致伸累計今年前七月營收347.16億元，年增2%。

致伸表示，公司持續強化多感合一感測融合（X-in-1 Sensory Fusion）與AI視覺核心實力，積極拓展AI智慧監控、車載應用與工業視覺檢測等具高成長潛力與高毛利率的利基市場。透過深耕核心技術並拓展多元應用領域，公司進一步鞏固在AI智慧感測領域的差異化競爭優勢，加速推動營運轉型與價值升級。

面對匯率波動、地緣政治與關稅政策等外部挑戰，致伸已建構完善的風險管理機制，強化營運抗風險能力。公司透過產品組合優化，進一步穩固獲利結構與營運穩定性。在產能布局上，致伸加速海外產能規劃，靈活調整出貨配置，並導入自動化設備與智慧製造系統，強化區域供應鏈的彈性與應變能力，因應客戶多樣化需求，並協助客戶降低地緣風險，確保全球營運更具韌性與效率。