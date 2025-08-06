精誠財報／上半年 EPS 3.34元 營收與營業利益雙創同期新高

精誠（6214）資訊6日公布，上半年每股稅後純益3.34元，營收與營業利益均創同期新高。7月合併營收35.9億元，年增13.8%。

精誠表示，上半年營運表現穩健，受惠於多項成長動能，包括大型客戶與金融產業對軟體開發服務的需求持續攀升，零售與金融客戶在維護維運服務上的投入穩定成長，加上企業上雲需求擴大及專案服務的持續推進，同時投資與併購效益的挹注，也帶動整體營運動能持續向上。惟因股市成長趨勢影響，今年財務損益認列較去年上半年減少，致使稅後淨利略為下降。

7月營收成長主要受惠於子公司在代理經銷產品線持續擴大增長服務組合，以及市場刷卡機換機潮，為支付業務的帶來持續增長的維運服務，此外，品牌電商代運營服務業務持續增長，顯著提升服務收入；而大型企業客戶海外設廠，帶動大型合約成長，也實質挹注營收與未來商機動能。

展望下半年，AI相關產品服務與專案將是成長的關鍵，精誠將以「AI平台化、軟體AI化」為核心，協助百工百業導入企業級GAI平台，推動AI在各產業的實際應用落地。同時，加速推動EAP（Enterprise AI Platform）服務，整合內部數據資源與AI代理人服務，強化應用效率與知識傳承機制，並持續深耕雲端、資安等加值服務領域，為企業奠定邁向AI轉型的基礎。