義隆法說會／估計本季有急單與短單效益

筆電觸控IC大廠義隆（2458）於6日舉行法說會，評估本季會有一些短單與急單效益。

義隆第2季合併營收為30.32億元，季減2.8％、年減3.8％，歸屬母公司業主淨利為3.53億元，季減35.7％、年減52.2％，每股純益為1.23元。該公司上半年合併營收為61.51億元，年減1.7％，歸屬母公司業主淨利9.02億元，年減36.5％，每股純益3.15元。

義隆因近四個季度財報的業外收支淨額占稅前損益比率高，因此在這次法說會中，依規定無法釋出第3季預測性展望。不過該公司指出，本季消費性電子的買氣應與上季相當，而Win 10將於10月停止更新支援，看來有推動一些商用機種需求。目前評估觸控板、指向裝置、指紋辨識等這三個產品線表現應可優於第2季，只是外在因素仍可能影響短單變化。

至於半導體關稅議題，義隆董事長葉儀晧表示，他近日與ODM廠商會晤，根據對方評估，232條款不是針對國家，而是針對產品，所以如果要課稅，各國同產品的稅率會相同。而以NB來說，IC沒有直接銷往美國，ODM廠若在墨西哥有設廠，由於當地有關稅互惠協定，影響相對小。