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精誠財報／第2季獲利季增1.3倍、近五季高點 每股純益2.24元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

資服龍頭廠精誠（6214）6日公告第2季財報，稅後純益6.35億元，季增1.3倍，年增36.3%，為近五季高點，每股純益2.24元。

精誠第2季合併營收101.41億元，季減3.1%，年增13.84%，毛利率23.15%，季增1.92個百分點，年減0.25個百分點，營益率4.67%，季減0.32個百分點，年增0.83個百分點；稅後純益6.35億元，季增1.3倍，年增36.3%，每股純益2.24元。

精誠上半年合併營收199.76億元，年增4.61%，毛利率22.2%，年增0.6個百分點，營益率4.82%，年增0.52個百分點；稅後純益9.07億元，年減19.08%，每股純益3.34元。

精誠表示，上半年受惠大型客戶與金融產業對軟體開發服務的需求持續攀升，零售與金融客戶在維護維運服務上的投入穩定成長，加上企業持續推進上雲需求擴大及專案服務，以及投資與併購效益挹注，帶動整體營運持續向上。

不過，精誠指出，受股市波動變化影響，今年業外收益認列較去年上同期減少，使獲利略為下降。

精誠同步公告7月合併營收35.99億元，月減5.54%，年增13.89%；前七月累計營收235.76億元，年增5.93%。

展望下半年，精誠表示，AI相關產品服務與專案將是營運成長主要動能，將協助客戶導入企業級GAI平台，推動AI在各產業的實際應用落地，同時加速推動EAP（Enterprise AI Platform）服務，整合內部數據資源與AI代理人服務，持續深耕雲端資安等加值服務領域。

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