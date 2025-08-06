聯詠法說會／釋出旺季不旺訊號 估本季營收持續季減

驅動IC大廠聯詠（3034）於6日舉行法說會，釋出旺季不旺，第3季業績將季減的展望。

聯詠先前已公布第2季財報，合併營收為261.52億元，季減3.5％、年增3.6％，低於原預測區間，美元計營收則仍達標。單季毛利率為36.3％，季減3.46個百分點，主要是因新台幣升值及金價成本上漲等因素衝擊，稅後淨利37.39億元，季減28.9％、年減30.6％，每股純益為6.14元。

聯詠上半年合併營收532.72億元，年增7.2％，稅後淨利90.03億元，年減12.4％，每股純益為14.8元。

展望第3季，聯詠以美元兌新台幣匯率1比29.5為假設基礎，預估營收將介於 247 億至 237 億元之間，等於將季減5.5至9.3％，毛利率則將介於 34% 至 37% 之間。

聯詠總經理王守仁表示，美國關稅議題大致底定，後續將會密切觀察對於產業與經濟的影響。同時，上半年消費性電子市場有中國大陸國家補貼及美國市場提前拉貨力道，預期本季這兩項效應可能逐漸衰退，導致市場較為觀望，客戶端下單較為保守。