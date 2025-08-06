騰輝營收／7月3.5億元 高速材料產品應用創新高

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）（以下簡稱「騰輝-KY」，台灣交易所股票代碼：6672）8月6日公告2025年度7月份營收3.5億元，月增2%，截至7月累計營收24.7億元，年減3%，主要因財報功能性貨幣轉換匯率差異抵銷成長幅度。受到客戶因應關稅增加拉貨力道帶動、消費性電子緩步回升及高速運算需求崛起，本月高速材料應用創新高，高毛利的國防、航天及超高頻特殊應用材料依然保持增長。另在其他熱塑性樹脂與特殊薄膜材料、血糖測試儀、機器人等應用持續推動成長，並在超高導熱材料上有所突破，數倍單價的導熱基板與薄膜產品，已在客戶端取得認可，並帶入營收，未來將有望逐步注入營收。

公司提到，除繼續鞏固散熱金屬基板市場，並致力發展特殊材料獨特性模式，持續投入各項產品研發並以創新技術為核心，專注於少量多樣產品及布局全球策略，進而與同業形成市場區隔，建立不可取代性。

展望未來，公司提到，多角化產品發展逐漸奏效，除在國防航天持續積極提升全球市占率外，應用於電容封裝的產品也即將完成量產測試；鐵氟龍材料在國防、航空方面的應用，也接到歐美國防大廠認可並量產於正式產品； RCC/RCF 產品，應用在薄型被動元件貼裝保護及新開發的各種膠系不流膠粘合片可應用在AI浪潮帶起的手持與穿戴領域，還有超級充電樁、油井鑽探與潛盾機、半導體AI測試等高階應用受到客戶認可，可望成為新的訂單動能。