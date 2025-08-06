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宏達電財報／第2季毛利率36.5% 每股虧損0.86元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）6日公布2025年第2季截至6月30日之合併財務報告，第2季營收7億元，營業毛利率36.5%，營業淨損8.4億元，營業利益率為-120.3%，歸屬於母公司業主淨損為7.2億元，每股虧損0.86元。

宏達電7月合併營收1.47億元，月減53.87%，年減36.59%；累計前7月合併營收15.51億元，年減2.71%。

宏達電與美國AT&T、Mynd Immersive及美國第三方復健機構Select Rehabilitation合作，擴大全美數位健康照護版圖，將沉浸式XR治療平台MyndXR及VIVE XR Elite導入超過150間高齡照護機構與社區。透過科技輔助治療，幫助長者在復健過程中獲得更多陪伴與支持，全方位提升長者在認知、情感與身體層面的整體福祉。

宏達電表示，VIVE Arts攜手巴黎國家歌劇院及VR工作室BackLight推出沉浸式多人體驗《魔幻歌劇院》（La Magie Opéra），慶祝巴黎歌劇院加尼葉宮落成150週年；VIVE Arts在巴黎推動多項藝術計劃，11月將於巴黎愛樂廳呈現由鋼琴家王羽佳領銜演出的沉浸式體驗《玩火》（Playing with Fire）。

另外，VIVERSE與美國德州大學奧斯汀分校展開深度合作，攜手導入VIVERSE Create平台，將突破限制的WebXR 3D創作形式帶進課堂，協助學生學習虛擬世界創作、互動設計與沉浸式敘事，強化職涯所需之XR與3D沉浸式體驗創作能力。

國立高雄大學學生也運用VIVERSE Create打造了「虛實之間數位雙生藝廊」，透過無需程式編碼的創建平台，將傳統文化與數位創意相結合體現數位科技賦能教育與創作的創新潛力。

宏達電與日本NTT Communications株式會社簽署策略合作備忘錄，雙方將攜手推動大場域沉浸式實景娛樂（Location-Based Entertainment ; LBE）於日本地區的應用發展，開拓新一代沉浸式娛樂市場。結合XR技術與實體空間，廣泛應用於文化、娛樂、教育與觀光等多元場域，為觀眾帶來結合實體與虛擬空間的沉浸式體驗，同時帶動場館創新與地方文化創生。

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