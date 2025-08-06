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文曄法說會／釋第3季樂觀財測：營收挑戰2,900億元、全年成長動能續揚

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

通路商文曄（3036）6日召開第2季線上法說會，釋出對第3季營運的正向展望。在假設匯率為1美元兌29.5元新台幣的情況下，公司預估第3季合併營收預估中位數約為2,915億元，季成長約12%、年成長約12%；稅後純益預估中位數約31.2億元，季成長約10%、年成長約10%。

在獲利指標方面，第3季毛利率預估為3.85%至4.05%，低於第2季的4.32%；營益率則落在1.65%至1.85%，中位數略低於前季的1.80%。儘管毛利率與營益率略有壓縮，公司預期整體獲利仍將維持雙位數年增幅，反映出通路業務規模持續擴大及費用控制成效。

回顧第2季，文曄營運表現優於預期，合併營收達2,595億元，超過原先財測上緣，季增5%、年增7%；營業利益達46.6億元，稅後純益28.3億元，年增幅高達32%。在成功整併Future Electronics滿一年後，協同效益持續顯現，帶動歐美市場穩健回溫。以加權平均股數計算，扣除特別股股息後，每股純益為2.28元，若未扣除則達2.53元。

文曄指出，上半年雖受匯率與關稅不確定性干擾，但進入下半年後相關影響已逐步淡化，預期對營運衝擊將減輕。展望未來，公司將持續強化全球供應鏈服務能力，掌握AI、工業與車用市場的穩健復甦契機，為後續營收與獲利注入成長動能。

文曄第2季合併營收為2,595億元，季增4.9%、年增6.5%；毛利率4.32%，季減2.6個百分點、年減1.9個百分點；營益率為1.8%，季減0.05個百分點、年增0.5個百分點；稅後純益28.3億元，季增4.5%、年增31.6%；每股稅後純益為2.28元。

累計今年上半年，文曄合併營收達5,069億元，年增16.2%；毛利率為4.45%，年增0.81個百分點；營益率為1.82%，年增0.24個百分點；稅後純益55.4億元，年增48%；每股稅後純益為4.7元。

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