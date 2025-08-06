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宏達電財報／第2季每股虧損0.86元

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

宏達電（2498）6日公布，第2季營收7億元，營業毛利率36.5%。營業淨損8.4億元，稅後淨損7.2億元，每股虧損0.86元。

宏達電表示，已與美國AT&T、Mynd Immersive及美國第三方復健機構Select Rehabilitation合作，擴大全美數位健康照護版圖，將沉浸式XR治療平台MyndXR及VIVE XR Elite導入超過150間高齡照護機構與社區。透過科技輔助治療，幫助長者在復健過程中獲得更多陪伴與支持，全方位提升長者在認知、情感與身體層面的整體福祉。

宏達電並與日本NTT Communications株式會社簽署策略合作備忘錄，雙方將攜手推動大場域沉浸式實景娛樂（Location-Based Entertainment ; LBE）於日本地區的應用發展，開拓新一代沉浸式娛樂市場。結合XR技術與實體空間，廣泛應用於文化、娛樂、教育與觀光等多元場域，為觀眾帶來結合實體與虛擬空間的沉浸式體驗，同時帶動場館創新與地方文化創生。

日本 營收 觀光 復健 宏達電 毛利率

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