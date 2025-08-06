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群光獲業外挹注　第2季每股賺2.96元歷年同期次高

中央社／ 台北6日電

電腦鍵盤龍頭群光今天公布第2季財報，在短期投資、匯兌及利息等業外挹注下，單季歸屬母公司淨利新台幣21.53億元，年減12.9%，比第1季大幅成長35.2%，單季每股純益2.96元，創歷年同期次高。

群光第2季營收244.94億元，季增5%，與去年同期幾乎持平，由於第2季新台幣兌美元大幅升值，群光第2季毛利率17.7%，營益率7.8%，分別較去年同期減少2.97和2.57個百分點。

不過群光因為有美元負債，第2季不但沒有匯損，反而有約3.6億元的未實現外匯盈餘，加上轉投資藍天的現金股利及其他投資收益，第2季短投獲利約2.6億元，利息收入也有約2.1億元，推升第2季整體業外收益達9.7億元，第2季歸屬母公司淨利21.53億元，季增35.2%。

群光累計上半年歸屬母公司淨利37.45億元，年減11.5%，每股純益5.15元，賺進半個股本。

群光表示，第2季雖受新台幣大幅升值影響，但由於業外收益管理得宜，適當挹注獲利，使整體獲利繳出季增35%的表現。

展望下半年，群光認為，美國總統川普對各國徵收的關稅稅率大致底定，其對終端需求帶來的衝擊持續發酵，整體需求恐受關稅影響。然而，PC市場隨微軟將停止支援Windows 10作業系統，升級至Windows 11對硬體需求較高，群光看好換機潮將逐步放大，尤其是重視效能的商用需求，今年企業端的需求將優於消費端，有利群光高附加價值筆電鍵盤、相機模組及電源供應器出貨。

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