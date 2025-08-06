臻鼎營收／7月133億元、以美元計價創同期新高 將進入傳統旺季
PCB 龍頭臻鼎科技控股股份有限公司（4958）6 日公布 2025 年 7 月合併營收為新台幣 133.52 億元，年減 0.79%、月增 4.13%；若以美元計算則創下歷年同期新高，年增率達 10.54%。累計 1 至 7 月營收達新台幣 916.38 億元，年增 16.91%，刷新歷年同期新高紀錄。
臻鼎表示，隨著客戶新品備貨旺季到來，7 月營收若以美元計算呈現雙位數年增，但受匯率影響致新台幣營收呈現微幅年減。縱然有匯率因素干擾，IC 載板營收仍連續四個月改寫單月歷史新高紀錄，並維持雙位數年增，顯示其成長持續強勁。
臻鼎提到，如公司先前所表示，隨著第3季進入傳統旺季，客戶新品備貨需求將帶動營收與產能利用率走高，整體下半年營運表現將明顯優於上半年。
臻鼎已訂於 8 月 12 日（二）下午 3 點召開 2025 年上半年線上法人說明會，會中將詳細說明公司營運概況與未來展望。
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