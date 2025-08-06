宏達電營收／7月1.47億元、年減年減36.6% 創歷史新低

宏達電（2498）6日公告7月營收1.47億元，月減53.9%、年減36.6%，單月營收創公司掛牌以來歷史新低，累計今年前七月營收15.5億元，年減2.7%，業績表現略顯低迷。

宏達電預計14日舉辦「HTC VIVE 2025新品」發表會，藉此提振業績表現。宏達電目前正積極拓展XR內容應用版圖，加速進軍國際市場，日前已宣布與日本電信與智慧場域ICT解決方案引領企業NTT Communications簽署策略合作，這又推動了大場域實景娛樂（ LBE）在日本的應用落地與市場發展，正式在日本展開沉浸式XR娛樂的新布局。

LBE是近年全球快速發展的沉浸式娛樂業態，跨越XR技術結合實體空間，廣泛觀賞展覽演播、交通、教育與文化創意HTC提供的LBE解決方案，可支援用戶超過1,000平方公尺的場域中自由移動，具備輕量部署、彈性應用與高沉浸感等功能，協助場館在非活動期間擴展使用成效。

據悉，宏達電在歐洲策劃多場國際沉浸展覽，包括《永恆聖母院》、《凡爾賽：太陽王的失落花園》與《魔幻歌劇院》等廣受反思式的文化體驗，充分開展XR技術橫跨文化、科技與商業的整合力量。

另外，針對手機與VIVE產品市場銷售同步祭出限時優惠組合，積極搶奪年中換機與沉浸式娛樂商機。宏達電指出，HTC U24 pro主打高定位、快充與高畫質影像體驗，搭配三重購機好禮，強化產品吸引力與市場競爭。

至於VIVE產品線，宏達電則聚焦高階沉浸應用需求，VIVE Focus Vision配置年度強檔遊戲組合，鎖定玩家與企業市場；VIVE XR精英則利用一機三用遊戲，專屬配件與熱門遊戲，拓展多場場景。