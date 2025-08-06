研華法說會／三大市場展望看旺 看好第3季營運

研華（2395）6日舉行法說會，展望第3季，在訂單需求強勁下，研華預估北美及歐洲市場皆有雙位數成長，中國大陸則為高個位數增長，預估整體第3季營收為5.55-5.75億美元，略優於上季。此外，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，研華第2季本業表現強勁，但因新台幣升值影響業外表現，但從央行釋出下半年匯率波動將趨於穩定來看，研華也預計下半年匯率對公司營運影響性將減少。

展望第3季，以美元兌新台幣29.1元為基準，研華預估第3季營收為5.55-5.75億美元，毛利率39~41%，營益率15.5~17.5%。

陳清熙表示，第2季BB值1.08，其中，美、歐、中三大區域分別為1.19、1.03、1.08，顯示研華接單、出貨持續提升。

在三大市場展望方面，研華預估北美市場醫療及影音設備業務將持續強勁，AMR/AGV及交通相關業務業績將有雙位數成長，北美市場將有雙位數年成長。

而在大陸市場上，研華預計軌道交通、自動檢測設備業務成長，預估大陸市場將有高個位數成長；至於歐洲市場，研華預計交通汽車、半導體產業及自動化設備專案業績成長，但博弈設備將衰退，整體來看，歐洲市場將有雙位數成長。