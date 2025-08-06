快訊

客人變傻子？日本仙台牛舌800日圓「竟是賣豬舌」 網曝攤商宰客暗黑手法

AI新時代／搶挖聲音金礦！語音辨識掀百億商機爭奪戰

新官上任未一周…警大校長黃明昭遭爆論文抄襲 校方回應了

研華法說會／三大市場展望看旺 看好第3季營運

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
研華董事長劉克振。記者吳凱中／攝影
研華董事長劉克振。記者吳凱中／攝影

研華（2395）6日舉行法說會，展望第3季，在訂單需求強勁下，研華預估北美及歐洲市場皆有雙位數成長，中國大陸則為高個位數增長，預估整體第3季營收為5.55-5.75億美元，略優於上季。此外，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，研華第2季本業表現強勁，但因新台幣升值影響業外表現，但從央行釋出下半年匯率波動將趨於穩定來看，研華也預計下半年匯率對公司營運影響性將減少。

展望第3季，以美元兌新台幣29.1元為基準，研華預估第3季營收為5.55-5.75億美元，毛利率39~41%，營益率15.5~17.5%。

陳清熙表示，第2季BB值1.08，其中，美、歐、中三大區域分別為1.19、1.03、1.08，顯示研華接單、出貨持續提升。

在三大市場展望方面，研華預估北美市場醫療及影音設備業務將持續強勁，AMR/AGV及交通相關業務業績將有雙位數成長，北美市場將有雙位數年成長。

而在大陸市場上，研華預計軌道交通、自動檢測設備業務成長，預估大陸市場將有高個位數成長；至於歐洲市場，研華預計交通汽車、半導體產業及自動化設備專案業績成長，但博弈設備將衰退，整體來看，歐洲市場將有雙位數成長。

研華 匯率 營收 新台幣 半導體 法說會 毛利率

延伸閱讀

大立光營收月增31% 今年來高點 受惠 i17系列新機鋪貨潮

投資型商品 買氣急墜

信紘科第2季單季 EPS 3.42元

長榮航太 押注逾180天

相關新聞

臻鼎營收／7月133億元、以美元計價創同期新高 將進入傳統旺季

PCB 龍頭臻鼎科技控股股份有限公司（4958）6 日公布 2025 年 7 月合併營收為新台幣 133.52 億元，年...

研華法說會／三大市場展望看旺 看好第3季營運

研華（2395）6日舉行法說會，展望第3季，在訂單需求強勁下，研華預估北美及歐洲市場皆有雙位數成長，中國大陸則為高個位數...

新唐釋出保守展望 法說後股價重挫逾6%

IC設計廠新唐（4919）於5日法說會釋出下半年展望，董事長蘇源茂坦言，第2季在新台幣升值與中國大陸市場價格競爭夾擊下，...

還有兩檔隱藏版！奇鋐晉升20千金 千金軍團逆勢擴編中

台股6日受總統川普關稅言論干擾，大盤指數回測5日線。千金股族群也難逃利空，在股王信驊（5274）重挫約5%、權王台積電（...

遭爆機密洩露、川普拋出3000億美元說法 台積電股價走弱

晶圓代工龍頭台積電（2330）6日早盤股價震盪走弱，早盤最低來到1,125元，下跌25元，跌幅達2.17%。

川普說要加碼投資+驚傳2奈米洩密 台積電失守月線

美國總統川普宣稱台積電（2330）對美投資金額將提高至3,000億美元，預計在年底前量產2奈米驚爆內鬼洩密案，周二台積電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。