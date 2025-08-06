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義隆法說會／第2季匯損拖累獲利、年減逾五成 EPS 降至1.23元

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

筆電觸控IC龍頭義隆（2458）6日召開法說會並公布第2季財報，雖營業表現持穩，但受匯損影響，獲利大幅滑落。單季稅後純益降至3.53億元，年減52.2%；每股稅後純益為1.23元，低於去年同期的2.58元。

義隆第2季合併營收為30.32億元、季減2.8%、年減3.8%；毛利率48%、季減2.1個百分點、年減0.6個百分點；營益率24.5%、季增1.1個百分點、年增0.1個百分點；稅後純益3.53億元，季減35.6%、年減47.8%；每股稅後純益為1.23元。

累計今年上半年，義隆合併營收達61.51億元，年減1.7%；毛利率為49.1%，年增0.9個百分點；營益率為24.8%，年增2.2個百分點，稅後純益為9.02億元、年減36.5%；每股稅後純益為3.15元。

公司指出，近四季非業外淨損金額占稅前盈餘的比重達17.3%，超過證交所規定門檻，因此本次法說會未提供第3季營運預測。

義隆 營收 財報 法說會 毛利率

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