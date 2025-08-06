新唐釋出保守展望 法說後股價重挫逾6%

IC設計廠新唐（4919）於5日法說會釋出下半年展望，董事長蘇源茂坦言，第2季在新台幣升值與中國大陸市場價格競爭夾擊下，毛利率與產品組合受壓，整體營運「不如預期」。他表示，下半年將加快新產品導入與量產節奏，並透過成本優化提升競爭力，應對BMIC業務所面臨的中系廠激烈競爭。6日股價重挫，終場收在60.9元，大跌6.6%，市值單日蒸發約18億元。

在市場策略方面，公司持續看好車用與能源應用等長線成長動能。日本社長吳孟奇指出，雖短期全球車市仍處庫存調整期，但汽車電子化與電動車滲透率持續上升，帶動人機介面（HMI）、駕駛監控（DMS）與電池管理（BMS）等應用需求成長。他表示：「Automotive還是持續增長的一個市場。」

吳孟奇進一步指出，中國大陸車市競爭已擴散至全球，「這個競爭已經不再只是在中國市場內，已經被帶到全球」，促使全球 OEM 加快產品更新、導入更多具性價比與附加功能的新車型。新唐將持續深耕 in-cabin 與 powertrain 應用，聚焦HMI、TOF感測、MCU、BMIC、PMIC與馬達驅動等領域，並以Gerda HMI平台與第四代BMIC建立競爭優勢，支援日德中等多國車廠需求。

董事長蘇源茂也提到，目前車用市場雖已見谷底，「但是說新的這個谷底回升的速度比我們想當中還要慢一點」，原預期第2季結束的調整期，可能需延後一至兩季。

針對BMIC業務，他坦言中系市場競爭激烈，「我們不得不承認說我們需要再加強在中系那邊的這個份額」，但強調：「價格競爭、成本的競爭、成本的優化本來就是新唐台灣的一個基因」，將持續以成本與技術優勢應戰。

在能源應用領域，吳孟奇表示，BMS系統將從車用擴展至家用儲能、工業儲能與再生能源場景，並需具備「全生命周期」監控能力，支援AI判讀與電池護照等新功能。他補充，新唐BMIC開發維持每兩年一代，目前已進入第四代，並同步規劃第五與第六代，展現長期布局決心。

至於匯率風險，財務長賴秀芬指出，公司美元部位主要來自海外可轉債，將於第3、4季逐步去化，暫無避險操作計畫，待部位消化完畢後，匯率影響將趨於可控。